Tynnare ozonlag gjer solstrålane ekstra farlege denne veka

UV-strålinga er nemleg ekstra kraftig no.

Årsaka er at ozonlaget i stratosfæren er litt tynnare no enn til vanleg. Dermed slepp meir solstråling igjennom til atmosfæren.

– Er du ute i fleire timar utan å beskytte deg, så blir det ein ganske kraftig forbrenning i huda. Det må vi unngå, for det kan føre til hudkreft, seier Lill Tove Nilsen, fagdirektør i Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA).

Sankthans og høgt til fjells

No rundt Sankthans står sola høgast på himmelen og gir frå seg store mengder UV-strålar.

Sjølv om det er ekstra mykje UV-stråling denne veka, så er dette ei åtvaring som gjeld heile sommaren.

Ikkje minst om du har tenkt deg til fjells når sola steiker – der er strålinga enda sterkare.

– Det kan få alvorlege konsekvensar. Det er over 300 som døyr kvart år av føflekkreft. Det er også andre typar hudkreft som må behandlast.

VIKTIG: Bruk solkrem, gjerne dobbelt opp, for å beskytte deg mot den sterke UV-strålinga. Foto: Anette Torjusen / NRK

Stråling på høgt nivå

Torsdag blei det målt UV-stråling på faregrad seks, noko som er svært høgt til å vere i låglandet i Noreg.

Knallvêret held fram i Sør-Noreg også dei komande dagane. Temperaturane vil passere godt over 30 grader mange stader.

I Storbritannia har meteorologane gått så langt at dei åtvarar folk om å vere ute midt på dagen denne veka.

Der ligg farenivået på grad åtte midt på dagen no. Prognosane spår at UV-strålinga kan nå eit sjeldan høgt nivå, skriv avisa Evening Standard.

UV-stråling blir målt på ein indeks frå 1 til 11 +, der ein er svakast.

Fire gode smøreråd

Ho har gode tips til dei som vil føle seg trygge i det vakre solskinet:

Bruk rikeleg med solkrem med høg faktor.

Smør først inn ein gang, la det tørke inn, så smør du på ein gang til. Det har vist seg å vere veldig effektivt.

Ta på deg ei skjorte, solbriller og noko på hovudet.

Dekk til huda der du er mest utsett for stråling.

– Mange tenker nok at sola ikkje er så sterk i Noreg som om du drar til land lenger sør. Den er svakare i Noreg, men sola er meir enn sterk nok her til at vi blir brent.

STRÅL-ANDE VÊR: Slik er UV-strålinga i Bergen torsdag 25. juni. Foto: DSA.no

Eige UV-varsel

Lill Tove Nilsen i DSA slår fast at du kan utvikle hudkreft lenge etter at du blei solbrent.

– For kvar gong du får ein solskade, så blir det lagra i huda, og til slutt kan det føre til utvikling av hudkreft.

Meteorologisk institutt har saman med DSA no utvikla eit eige UV-varsel på Yr-appen, der du får informasjon om solstrålinga i sanntid og utover dagen.

– Sjølv om det er overskya når du sjekkar varselet, så er det viktig at å hugse at skyene fort sprekker opp og slepper den sterke sola til, seier Nilsen.

Ozonlaget Ekspandér faktaboks En del av stratosfæren i 18 til 50 kilometers høyde, der konsentrasjonen av ozon (O3) er høyere enn andre steder i atmosfæren.

Ozonlagets tykkelse varierer med årstidene, været og balansen mellom dannelse og nedbryting av ozon.

Ozonlaget beskytter kloden mot skadelige UV-stråler fra sola, som kan gjøre en lettere solbrent og gi hudkreft.

KFK-gasser (klorfluorkarbonforbindelser) ble tidligere brukt bl.a. i spraybokser og kjøleskap. Disse gassene finnes det fortsatt en del av igjen i atmosfæren. Og de bryter ned ozonlaget, slik at mer skadelig UV-stråling når ned til bakken.

Det antas at KFK-gassene vil være brutt ned og ozonlaget helt reparert i de nordlige strøk om 10–20 år.