TV2: Idrettsprofil tiltalt for to valdshendingar

Den første av dei to valdshendingane var mot ein person han kjenner i september 2019, skriv TV 2.

I underkant av tre månader etter rykte politiet igjen ut til ei ny valdshending, denne gongen mot to personar. Då fann politiet òg 18 tablettar med narkotiske verkestoff.

– Han erkjenner ikkje straffskuld for vald. Dette er ei sak som har fleire sider enn det som kjem fram av tiltalen og der klienten min meiner at han kan føre bevis for versjonen sin av saka, seier forsvararen til mannen, advokat Linda Ellefsen Eide, som ikkje vil kommentere tiltalen som gjeld brot på legemiddellova.

I romjula vart det klart at mannen òg var tiltalt for å ha svindla til seg over 500.000 kroner frå Nav. Mannen skal ha gitt opp til Nav at han arbeidde 454 timar i ein periode han fekk lønn for 2.609,5 timar, ifølgje påtalemakta.

Idrettsprofilen meiner saka heng saman med ei misforståing og nektar straffskuld.

Dei to sakene skal opp for retten i mars og april.