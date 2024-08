TV 2: Datatrøbbel set Widerøe-fly på bakken

Widerøe er råka av eit dataproblem, som gjer at alle fly er sett på bakken.

Flyselskapet Widerøe har fredag ettermiddag dataproblem, som gjer at alle flya til selskapet står på bakken inntil vidare.

– Vi er i dialog med leverandøren av systemet og håpar at det løyser seg så fort som mogleg. Vi er leie oss for den forseinkinga det medfører for passasjerane.

Det seier kommunikasjonsrådgjevar Lina Lindegaard Carlsen til TV 2.

Feilen råkar datasystem som flyselskapet nyttar før avgang. Fly som allereie er i lufta, er ikkje påverka av problema.