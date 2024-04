TV 2: 19-åring siktet for gullsmedran i Bergen og Oslo

Vest politidistrikt har siktet en 19 år gammel mann for to gullsmedran i Bergen og i Oslo. Det skriver TV 2.

Det ene ranet skal ha skjedd hos Van Bergen på Bryggen fredag 22. mars i år.

Mannen, som har utenlandsk statsborgerskap er siktet for grovt ran.

Han skal også ha slått med pistol mot en ansatt, og bundet to ansatte med skolisser. Videre skal gjerningsmannen fått med seg verdier for rundt en halv million kroner. Det opplyser eieren av Gullsmeden, Hans Kristian Tyrholm Hagen til TV 2.

Det er ni dager siden Oslo politidistrikt pågrep en mann på Gardermoen etter et lignende ran hos gullsmed David Andersen i Karl Johans gate.

Politiet i Oslo og Bergen jobber tett sammen om de to sakene. Beskrivelsene av gjerningsmann og metode for ranene er ifølge politiadvokat SIlje Åsnes i Vest politidistrikt like. Åsnes opplyser til at politiet fortsatt jobber med å pågripe en annen mistenkt. Det er tatt DNA-prøver av siktede, som vil bli sammenlignet med spor på åstedet.

Siktede, som er fengslet i fire uker for ranet i Oslo, erkjenner ikke involvering med ranet i Bergen.