Turlagshytte treft av lyn

Hytta til Stord/Fitjar Turlag på fjellet Stovegolvet på Stord har fått store skader som følgje av lynnedslag, skriv turlaget sjølv på Facebook.

Mellom anna er det elektriske anlegget øydelagt, det same gjeld 15 solcellepanel på taket.

Johnny Bjørge, hytte- og ruteansvarleg i Bergen turlag, seier han aldri har sett noko liknande. Han seier til avisa Sunnhordland at han er glad at ingen var i hytta då dette skjedde, og at ho i verste fall kunne ha brunne ned.