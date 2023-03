Turister tåkefast på vidden i Bergen

To utenlandske turister i 30- og 40-årene skal være tåkefast på vidden i Bergen. Politiet skal ha noenlunde kontroll på hvor de befinner seg og en hundepatrulje er på vei opp i tillegg til frivillige ressurser.

– De er tynt kledd, våte og kalde og én er veldig redd. De har ikke med seg verken mat eller vann, forteller operasjonsleder Eivind Hellesund ved Vest politidistrikt.



Turistene skal befinne seg ved en hytte på fjellet og på grunn av merking av selve hytten, klarte politiet å identifisere hvor de to befinner seg, opplyser Hellesund.

Turistene ringte selv til politiet, men har lite batteri på telefonene sine.

Det er på nå uklart for politiet hvor lenge de to har vært på fjellet, inntrykket er at de har gått fra sentrum.

Politiet fikk første melding om hendelsen 16.45.