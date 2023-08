Turister i Eidfjord hentet av Røde Kors

Tidligere i dag fikk politiet melding om at to utenlandske turister satt fast ved Synsenvatnet fordi turstien var dekket av en elv.

Røde Kors har vært hos turistene, og er nå i båt på vei over Synsenvatnet mot demningen, skriver Vest politidistrikt på X/Twitter.

I en oppdatering klokken 21.14 skriver politiet at Røde Kors har dem med seg i bil på vei nedover, hvor de skal finne seg et sted for natten. Det er ikke behov for helsehjelp.