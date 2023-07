Onsdag 12. juli blei det levert bensin i dieseltankane til både Circle K i Olden og på Nordfjordeid.

Heldigvis blei feilen raskt oppdaga, men for ein uheldig turbuss var det diverre for seint.

– Å blande produkt på stasjon skal ikkje skje. Vi har ei rekke barrierar for å forhindre dette, men her har det dessverre skjedd ein menneskeleg feil.

Det seier kommunikasjonssjef i Circle K, Knut Hilmar Hansen, til NRK.

Det var tankbilsjåføren som fylte tankane som sjølv oppdaga feilen.

– Han varsla sentralt slik at vi straks fekk stengt drivstoffpumpene, opplyser Hansen og seier vidare at både sjåfør og transportør tar hendinga svært tungt, og blir følgt opp av representantar for Circle K.

Amerikanarar fast på Utvikfjellet

Hansen seier det berre var éin kunde som fylte i tidsrommet frå hendinga skjedde til feilen blei oppdaga.

– Men det er ein kunde for mykje.

Dette var ein buss fylt med reiseglade turistar frå USA. Dei hadde nettopp vore på tur til Briksdalsbreen og skulle vidare vest over Utvikfjellet.

På veg opp fjellet begynte derimot bussjåføren å merke at noko var gale. Endå lukkeleg uvitande om drivstofforvekslinga.

– Bakkane oppover gjekk bra til å begynne med, men så blei det litt «sakking» i bussen då vi nærma oss utsiktspunktet på Utvikfjellet. Så vi stoppa der, og då vi skulle starte igjen fekk vi ikkje start på motoren, forklarar Hans Kristian Bjerkestuen.

Han er dagleg leiar i HKB Turbuss.

Bjerkestuen fortel at turistane blei verande på staden i to-tre timar, før dei blei plukka opp av ein buss frå Firda Billag og tatt med til neste destinasjon på Fretheim hotell i Flåm.

Den havarerte turistbussen blei plukka opp av bergingsbil og tatt med til verkstad i Stryn. Her blei drivstoffblandinga tømt, filteret skifta og tankane fylt med diesel utan bensin.

Allereie dagen etter var bussen tilbake i drift.

– Men det er ikkje heldig å få bensin på ein ny dieselmotor, så vi er litt spente på framtida til motoren, seier Bjerkestuen.

Her blir turistbussen henta av bilbergar på Utvikfjellet. Foto: Privat

Circle K tar rekninga

I Olden og i Nordfjordeid måtte all bensin og diesel sugast opp frå tankane og destruerast.

Berre på Circle K Nordfjordeid blei mellom sju og åtte tusen liter drivstoff øydelagt.

Med ein literpris på 15 til 16 kroner, er dette kostnadar på mellom 105.000 og 128.000 kroner.

Kommunikasjonssjef Hansen fortel at dei framleis jobbar med å få full oversikt over kva som har skjedd, og at det er for tidleg å seie kva dei totale kostnadane blir.

Hans Kristian Bjerkestuen i HKB Turbuss seier det både blei mykje ekstra arbeid og ekstra kostnadar på dei. Han spekulerer i ein totalsum på mellom 50.000 og 70.000 kroner.

Circle K vil ta rekninga, seier Hansen.

– Vår praksis er at kundar som må ha bilen på verkstad på grunn av feil på drivstoffet vårt, har krav på å få kostnadane dekka av oss.

– Det som er viktig for oss no er å vareta dei som er råka. Kundar, samt sjåfør og transportselskap, seier kommunikasjonssjef i Circle K, Knut Hilmar Hansen. Foto: KNUT ARE TORNÅS / NRK

Bjerkestuen seier han er fornøgd med korleis Circle K har handtert hendinga, men påpeiker at ting som dette ikkje skal skje:

– Eg må berre rose Circle K, som raskt var ute og tok på seg skulda for det som hadde skjedd. Dei la seg flat, og har i etterkant kontakta oss og lova å gjere opp for alle økonomiske ting.

– Har de forståing for at slike hendingar kan skje?

– Nei, det har vi jo ikkje. Det er første gong det har skjedd at vi har fått feil drivstoff på pumpa. Så det var ei heilt spesiell oppleving.