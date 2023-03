Turistar fast på Trolltunga

To turistar kjem seg ikkje ned frå Trolltunga i Hardanger, melder politiet. Like før halv eitt fekk dei melding om at dei to turistane har kome seg inn i ei naudbu. Det skal vera dårleg vêr i området.

Røde Kors er varsla og vil prøva å ta seg fram til dei to for å hjelpa dei fram. Ifølgje operasjonsleiar Knut Dahl-Michelsen er det så dårleg vêr at det ikkje er sikkert det går å ta seg fram til dei to.

– Men det skal vera mat og klede i naudbua som gjer at dei skal klara seg der ei stund, seier han.

Det er ein far og ein son som har vore på fjelltur. Dei har sjølv varsla politiet om at dei ikkje kjem seg ned frå fjellet, og skal vera fysisk uskadde.

Dahl-Michelsen seier dei komande dagane ikkje er rette tida for fjellturar.