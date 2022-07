Turist uskadd etter kanovelt

Det var en polsk turist som holdt til på campingen tilknyttet Solneset gård i Arna, som var involvert i kanovelten. Turisten ville fiske, falt i vannet og kom han seg i land på egen hånd. Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Frank Listøl, ante ikke turisten at det var ham nødetatene lette etter før politiet kom i kontakt med ham. Velten blir regnet som et uhell og får ikke videre konsekvenser for turisten.