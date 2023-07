Turist ble forsøkt fratatt bagasje

Politiet melder om det de kaller for to «lugubre» typer i en hvit varebil som lastet inn bagasje utenfor et hotell ved Sandsli i Bergen. En turist skal ha savnet kofferten sin, og hatt sporingsenhet på bagasjen. Sporingsenheten skal ha vist at kofferten var inne i den hvite varebilen. Da dette ble påpekt, tømte de bilen og forlot stedet. Politiet leter nå etter disse personene.