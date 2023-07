Turgåere funnet etter redningsaksjon på Voss

Politiet satte i gang en redningsaksjon på fjellet Lønahorgi på Voss etter at to utenlandske menn fikk problemer på tur i området.

Like etter klokken 21 bekrefter politiet at de to savnede på Voss har blitt funnet av Røde Kors. Med følge av redningsmannskapene er de på vei tilbake. De har fått varme klær og er oppegående, ifølge politiet.

De to mennene ringte selv til politiet klokken 16.44 i ettermiddag. De skal ha vært veldig nedkjølt, men ikke fysisk skadd, ifølge Johannessen.

– De hadde tatt gondolbanen og skulle gå mot Lønahorgi. På vei til fjellet hadde de gått seg vill. De hadde problemer med å finne veien tilbake igjen, sier operasjonsleder Tom Johannessen.

Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder ble kalt ut. I tillegg ble det satt inn et redningshelikopter som skulle bistå i aksjonen.