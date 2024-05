Turgåarar treng hjelp på Jostedalsbreen

Eit par i 50-åra på tur i område Ramnane, Kvitekoll på Jostedalsbreen, har meldt om at dei treng hjelp. Dei to har vore i fjellet i to dagar og skulle gå til Fjærland, skriv politiet på X. Dei to er uskadde, men den eine er utsliten og treng hjelp for å kome ned. Begge er fjellvande og godt utstyrte med både klede og mat. Dei er på ein kjend stad og Røde Kors sender personell med snøskuter for å hente dei. Ifølge politiet er det førebels uvisst når dei kan vere framme.