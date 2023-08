Turgåarar måtte ha hjelp

To eldre menn måtte i ettermiddag få hjelp ned frå fjellet Molden i Luster. Dei to var slitne og usikre på vegen. I tillegg gjorde vêrforholda turen ned vanskeleg. Mannskap frå Røde Kors rykte ut og fekk dei to trygt ned.