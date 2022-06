Turbohaveri i lastebil i Seljestadtunnelen

Det ble meldt om en brann i en lastebil i Seljestadtunnelen på E134 i Ullensvang. Det viste seg at det var et turbohaveri. Tunnelen er stengt. Røldalstunnelen er også stengt. – Patruljen på stedet melder om at det er røyk, men ikke brann på stedet, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til NRK. Ingen personer er skadd.