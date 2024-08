Tunnelkompromiss i Bergen – sender Bybanen gjennom tunnel

Fylkespolitikere og byrådet i Bergen har gjennom sommeren lett etter løsninger for bybanen i Bergen.

Bakgrunnen er at politikerne må bli enige om en trasé, før de kan søke penger til bygging.

– Hvis vi ber om penger ut i tid, kan det være vi møter en tom konto. Da kan andre byer ha rappet pengene, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp).

Fylkesdirektør Rune Haugsdal har lagt forslaget på bordet.

– Jeg vil begynne med å være tydelig og ærlig på at vår foretrukne løsning har vært en dagløsning. Men det får vi ikke til. Det er ikke der vi står.

– Nå må vi komme oss videre, sier han.

KOM MED FORSLAGET: Fylkesdirektør Rune Haugsdal i Vestland fylkeskommune har lagt forslaget på bordet. Han innrømmer at han egentlig ønsket dagløsning. Men det ble umulig å få til. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Dette er forslaget:

Traseen vil gå i trasé rundt Rådhuskvartalet med holdeplass i dette området.

Deretter vil bybanen gå via Nygaten og inn i tunnel ved Katedralskolen.

I utredningen fra 2021 var det foreslått et underjordisk stopp under Øvregaten, men dette foreslår fylket å ta ut.

I stedet for vil de vurdere holdeplass inne i fjellet nær Sverresborg.

I Sandviken vil de ha bybanen i dagen i Sjøgaten fra Slaktehustomten og videre i Sandviksveien til Åsaneveien.

Justeringene gjøres for å redusere utfordringer knyttet til kulturminner, grunnvann og kostnader.

For å holde kostnadene nede, blir det også viktig å redusere lengde på tunnel og antall holdeplasser inne i fjellet.

Fylkesvaraordfører Stian Davies (Ap) understreker at dette er et forslag, og at det ikke er noen garanti for at dette går gjennom.

– Det gjenstår behandling i alle partier, sier han.

Fylkesutvalget har kalt inn til ekstramøter onsdag.

FORSLAG: Traseen som fylkeskommunen nå foreslår å bygge, vil gå i trasé rundt Rådhuskvartalet med holdeplass i dette området. Grafikk: Bergen kommune

Meyer: – Redder Bryggen

Byrådsleder Christine Meyer (H) kaller enigheten for en stor seier for byrådet. Hun mener at dette er en historisk mulighet til å lande bybanesaken en gang for alle.

– Det viktigste for oss er verne Bryggen fra bybaneutbygging, sier hun.

Forslaget som ligger på bordet tar altså utgangspunkt i tunnelutredningen fra 2021.

Når denne ligger til grunn mener fylkeskommunen at man vil unngå nye utredninger og diskusjoner.

– Vi sparer tid, penger og redder Bryggen, sier Meyer.

Etter lokalvalget i fjor tok Høyre over styringen i byen. Dette gjorde de ved å skaffe flertall med partier som var imot bybanen over Bryggen.

De brøt dermed løftet sitt om å ikke ta omkamper om bybanen.

STOR SEIER: – Det viktigste for oss er verne Bryggen fra bybaneutbygging, sier Christine Meyer (H). Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Håper på flertall

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Høyre har flertall i fylkestinget. Partiene må behandle forslaget, men er innstilt på å støtte forslaget.

Høyres gruppeleder Silja Ekeland Bjørkly i fylkestingsgruppen i Vestland håper at det blir flertall for forslaget om tunnelløsning.

– Jeg kommer til å anbefale gruppen å støtte dette kompromissforslaget. Dette må gruppen ta stilling til før møtene på onsdag, sier Bjørkly.