Tunneler åpnet - fortsatt kø

I Bergen er Olsviktunnelen på fylkesvei 562 mot Askøy igjen åpnet for trafikk. Tunnelen var stengt i en periode. Først på grunn av en skater. Så fordi en av bommene til tunnelen hadde satt seg fast. Stengningen førte til at køene forplantet seg til Damsgårdstunnelen, Knappetunnelen, Nygårdstunnelen og Fløyfjellstunnelen. De var alle stengt retning Sotra og Askøy på grunn av dårlig luft, men er alle nå åpnet for trafikk. Det er fortsatt lange køer i ettermiddagstrafikken.