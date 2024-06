Tunnelar i Måbødalen opna etter ras

Steinras førte til at Storagjel- og Måbøtunnelane på Rv7 vest for Hardangervidda blei stengde søndag ettermiddag. Raset var rundt 100 meter breitt, men vegen er no rydda og tunnelane er opna igjen. Tidlegare var det meldt at rasområdet ikkje kom til å bli vurdert før klokka 21.