Det er ikke bare bare å foreslå å bygge bybane langs Bryggen i Bergen.

Ti år med kamp, der politikere har skiftet side og hoder har rullet:

Onsdag møtes politikerne i bystyret for det som forhåpentligvis blir et endelig oppgjør.

Da skal politikerne nemlig stemme over om Bybanen til Åsane skal gå langs den ikoniske verdensarven Bryggen eller i en tunnel.

De styrende politikerne i Bergen ønsker at bybanetraseen skal gå over Bryggen.

Partiene i byrådet, altså Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti, mener tunnelen er urealistisk å bygge, de får støtte fra fagfolk – men de har ikke flertall i bystyret.

De som gikk til valg for Bybanen til Åsane, men ikke vil ha den over Bryggen er Høyre, Senterpartiet, Rødt. Men ikke alle i disse partiene er nødvendigvis enig i det.

Det skaper stor spenning til hvor Bybanen faktisk skal gå.

Det umulige valget

For 21 år siden ble det vedtatt at Bybanen skulle bygges i Bergen, samme år ble første del bygget - men linje 1 sto ikke ferdig før i 2017: Nå kunne befolkningen reise med Bybanen helt fra sentrum til Bergen lufthavn.

Bybanens linje 1 blir omtalt som en kjempesuksess med 19 millioner årlige passasjerer. Derfor har det vært et ønske at enda flere bergensere skal få bruke kollektivtrafikken som går på skinner.

Byggingen av linje 2, som skal til den sørlige bydelen Fyllingsdalen, er allerede godt i gang. Den skal etter planen være klar i 2022.

Men Bybanens linje 3 til Åsane, som ligger nord i Bergen, har skapt hodebry for politikerne.

Planleggingen begynte i 2011, men verdensarven Bryggen har stått i veien for fremdriften.

Bybanen til Åsane

De styrende politikerne i Bergen kommer med første plan til Bybanen til Åsane

Høyre kommer frem til at de ønsker Bybanen i tunnel

Filip Rygg (Frp) trekker seg som byutviklingsbyråd. Han forteller at han ikke kan stå inne for løsningen om tunnel ved Kjøttbasaren.

KrF trekker seg fra byrådsamarbeidet. Daværende sosialbyråd Dag Inge Ulstein forklarer at partiet ikke ønsker å være med på at Bryggen skal gå i tunnel.

Et helt nytt byråd med leder Harald Schjelderup (Ap) i spisser vedtar Bybane over Bryggen likevel.

Et nytt byråd med Ap, KrF og MDG går inn for å utrede både tunnelløsningen og trasé over Bryggen samtidig.

Bybanen i tunnel vil bli nesten tre ganger dyrere enn trasé langs Bryggen, konkluderer fagekspertene med. Byrådet går inn for løsningen over Bryggen, men mener hele Bybanen til Åsane står på spill dersom bystyret stemmer mot dette.

Hva skjer etter onsdag?

Onsdag skal altså politikerne velge, men det er ikke sikkert at byrådet får flertall i bystyret for forslaget om at Bybanen skal gå over Bryggen.

Byrådet, som består av Ap, MDG, Venstre og KrF, er i mindretall og selv med støtte fra SV, som også ønsker Bybanen over Bryggen, mangler de tre stemmer for å få flertall.

Av den grunn er det knyttet stor spenning til om noen av medlemmene fra de andre partiene snur, og stemmer imot eget parti.

Torsdag kveld denne uken hadde Høyre og Senterpartiet ekstraordinære møter der bybanesaken ble diskutert. Det var lenge usikkert om Henning Warloe fra Høyre ville stemme mot egne partikollegaer, men torsdag kveld avkreftet han påstanden i BT.

I Senterpartiet har 26 av 29 medlemmer stemt for tunnel, og det blir fremdeles knyttet stor usikkerhet til de tre som stemte mot. I partiet Rød er det også tre medlemmer som blir stående som jokere.

Av den grunn er bybanesaken og hva som vil bli vedtatt onsdag neste uke svært åpen.

Når kan man ta Bybanen til Åsane?

Å vedta trasé for Bybanen er bare ett av mange nødvendige steg i veien til Åsane.

Dersom Bybanen skal gå over Bryggen, venter fortsatt mye reguleringsarbeid. Et endelig vedtak blir trolig ikke fattet før i 2023, og byrådet håper byggingen kommer i gang i 2024.

Dersom man velger tunnelalternativet, som er utredet, antar fagfolkene at denne vil åpne tre til fire år senere enn Bryggen-alternativet.



Tunnelalternativet som er utredet vil også koste 1,2 milliarder kroner mer enn å legge Bybanen langsmed Bryggen. Det er heller ikke gitt at staten vil betale for tunnelalternativet. (Se faktaboks nederst i saken).

Men det stopper ikke nødvendigvis her.

Høyre og Rødt mener nemlig at man må se på andre tunnelalternativer enn det som nå er utredet. Det kan dermed føre til at oppstarten av byggingen vil bli ytterligere forsinket.