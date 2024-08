Tunellkompromiss i Bergen – sender Bybanen gjennom tunell

Fylkespolitikere og byrådet i Bergen har gjennom sommeren lett etter løsninger for bybanen i Bergen.

Bakgrunnen er at politikerne må bli enige om en trasé, før de kan søke penger til bygging.

– Hvis vi ber om penger ut i tid, kan det være vi møter en tom konto. Da kan andre byer ha rappet pengene, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp).

Fylkesdirektør Rune Haugsdal har lagt forslaget på bordet.

– Jeg vil begynne med å være tydelig og ærlig på at vår foretrukne løsning har vært en dagløsning. Men det får vi ikke til. Det er ikke der vi står.

– Nå må vi komme oss videre, sier han.

KOM MED FORSLAGET: Fylkesdirektør Rune Haugsdal i Vestland fylkeskommune har lagt forslaget på bordet. Han innrømmer at han egentlig ønsket dagløsning. Men det ble umulig å få til. Foto: Silje Rognsvåg / NRK

Meyer: – Redder Bryggen

Byrådsleder Christine Meyer (H) kaller enigheten for en stor seier for byrådet.

– Det viktigste for oss er verne Bryggen fra bybaneutbygging, sier hun.

Forslaget som ligger på bordet gjør samtidig at dagens vedtak ikke skal oppheves.

– Vi sparer tid, penger og redder Bryggen.

Dette er forslaget:

Traseen som fylkeskommunen nå foreslår å bygge, vil gå i trasé rundt Rådhuskvartalet med holdeplass i dette området. Deretter vil bybanen gå via Nygaten og inn i tunell ved Katedralskolen.

I utredningen fra 2021 var det foreslått et underjordisk stopp under Øvregaten, men dette foreslår fylket å ta ut.

Istedet for vil de vurdere holdeplass inne i fjellet nær Sverresborg. I Sandviken vil de ha bybanen i dagen i Sjøgaten fra Slaktehustomten og videre i Sandviksveien til Åsaneveien.

Fylkesvaraordører Stian Davies understreker at dette er et forslag, og at det ikke er noen garanti for at dette går gjennom.

– Det gjenstår behandling i alle partier, sier han.

Fylkesutvalget har kalt inn til ekstramøter onsdag.

FORSLAG: Traseen som fylkeskommunen nå foreslår å bygge, vil gå i trasé rundt Rådhuskvartalet med holdeplass i dette området. Grafikk: Bergen kommune

Etter lokalvalget i fjor tok Høyre over styringen i byen. Dette gjorde de ved å skaffe flertall med partier som var imot bybanen over Bryggen.

De brøt dermed løftet sitt om å ikke ta omkamper om bybanen.

LOVET: Byrådsleder Christine Meyer (H) svarte «ja» på at hun garanterte at hennes parti ikke ville ta en omkamp om Bryggen-traseen under NRKs storbystudio fra Bergen. Foto: NRK

Venstre: – Smådesperat

Den nye løsningen skaper reaksjoner blant opposisjonen i Bergen.

– Det framstår som et smådesperat forsøk når deres egen utredning har havarert. Nå virker det som de skal gå videre med en gammel løsning som de selv ikke mente var god nok, seier Per Arne Larsen i Venstre til NRK.

– Men det verste er at de har planer om å stoppe og avlyse den regulerte og vedtatte planen, istedenfor å spare den som en back up, ligger han til.

Thor Haakon Bakke (MDG) er også kritisk.

– Det at Frp får gjennomslag for å oppheve den vedtatte Bryggen-løsningen kan bli det siste dødsstøtet for bybanen, sier han.

– Det innebærer uakseptabel risiko for prosjektet, fordi nå har vi ikke noe som kan bygges på om tunnelforslaget ikke kommer i mål.