Trym Aafløy melder seg ut av FNB

Aafløy får følge av partifellene Rolf Scott og Per Jørgensen.

– Vi vil fra nå av utføre våre verv som uavhengige representanter, sier Aafløy.

Under det digitale bystyremøtet sa Aafløy at det første året i bystyret har vært «interessant og lærerikt, men også krevende».

Han gav ut over dette ingen begrunnelse for utmeldingen.

Aafløy fikk etterpå kritikk av ordfører Marte Mjøs Persen for å komme med nyheten under «eventuelt»-punktet i møtet. Hun presiserte at han burde varslet om dette i en melding til bystyret.

Ble overrasket

Det var BT som først skrev om utmeldingen.

Bystyremedlem Stian Harborg Skare (FNB) er blant dem som fortsatt er med i partiet. Han sier utmeldingene kommer bardust på.

– Vi fikk nettopp vite det, slik alle andre gjorde. Det er en litt rar tilnærming. Vi må få litt oversikt før vi kommer med en uttalelse, sier Skare til NRK.

Nestleder i FNB-gruppa, Cesilie Tveit, skriver i en SMS til NRK at partigruppa ble overrasket da Aafløy kunngjorde utmeldingene.

Tveit bekrefter at hun midlertidig overtar som leder for partigruppa i bystyret.

Partileder Frode Myrhol i FNB sier Aafløy-exiten er veldig synd.

– Trym har gjort en strålende jobb så langt. Han var viktig for suksessen vi fikk i 2019, så dette er et tap for partiet selv om det har vært konflikter i Bergen og Vestland, sier Myrhol.

Partilederen sier han har snakket med Aafløy og fått enkelte signaler, men at utmeldingen likevel kom brått på.

På Facebook skriver FNB i Bergen at utmeldingene til de tre var «høyst uventet» og at partiet vil jobbe for å lage en myk overgang.

SYND: Partileder Frode Myrhol sier det er synd at Trym Aafløy har meldt seg ut av Folkeaksjonen nei til mer bompenger. Foto: Jan Kåre Ness / Jan Kåre Ness

Brøt med lokallaget

Bompengepartiet har i høst vært preget av uro og splittelser i flere av lokallagene. I høst brøt FNB i Alver med partiet og startet opp et nytt parti. Også fylkeslaget i Vestland har vært preget av konflikt.

Myrhol mener likevel det ikke er noen spesiell uro i partiet nå.

– Vi ser definitivt framover. Men dette med Trym og utmeldinger i Bergen må vi se nærmere på, sier Myrhol til NRK.

Verken Aafløy eller de to andre utmeldte har besvart NRKs henvendelser i kveld.