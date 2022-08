Trusselsituasjon mot kommunehuset i Samnanger

Det har vært en trusselsituasjon mot kommunehuset i Samnanger. Ordfører Knut Harald Frøland sier til NRK at en ansatt ble utsatt for trusler, og at en person er pågrepet av politiet. Alle ansatte fikk beskjed om å holde seg på plassene sine, melder BT. Ordføreren sier like etter kl. 13 at situasjonen er under kontroll.