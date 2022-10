Trusselsituasjon i Norheimsund

Politiet har valgt bevæpne seg i forbindelse med en trusselsituasjon ved rådhuset i Kvam.

Kl. 13.53 fikk politiet melding via AMK at de trengte bistand i forbindelse med en person som var i lokaler tilhørende Kvam rådhus. En trusselsituasjon endte med at ambulansepersonell valgte å trekke seg tilbake, skriver politiet i en pressemelding.

Ifølge politiet gjør ikke vedkommende en trussel overfor andre. Ansatte og andre bes om å holde seg unna resepsjonsområde inntil videre.