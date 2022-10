Organisasjonen Nettverk for dyrs frihet har tatt seg ulovleg inn i norske grisefjøs og dokumentert dårleg dyrevelferd.

Fleire av sakene har hamna i rettssystemet og skapt stor mediemerksemd.

No etterforskar politiet truslar og sjikane mot dyrevernarane.

Ja dei kan prøve seg her, veit kva hagla skal brukast til. Namngjeven bonde

Talsperson i dyrevernorganisasjonen, Tor Grobstok, ser alvorleg på trugsmåla.

– Det er ikkje kjekt å få melding om at du bør skytast eller druknast i gjødselkjellaren, seier han.

Fleire av meldingane ligg framleis ute på nettet, og i politimeldinga påpeikar Nettverk for dyrs frihet at fleire av truslane er sende frå folk som har våpen.

Fleire er jegerar, ein er styreleiar i eit skyttarlag og ein er medlem i ein pistolklubb.

Politiet la først vekk saka

Politiet ville først legge vekk saka og viste til mangel på kapasitet. Men Statsadvokaten har pålagt politiet å sjå på saka på nytt.

– Saka er under etterforsking, stadfestar politiadvokat Jan-Thomas Lunde ved Øst politidistrikt.

Ut over dette ønskjer ikkje politiet å kommentere saka.

Dyrevernar Marthe Hårstad seier ho blir redd av trugsmåla i kommentarfelta.

– Det er skummelt å vite at det fører til valdsfantasiar å vise fram korleis dyrevelferda er i norske grisefjøs. Spesielt sidan mange av desse har våpen, seier ho.

Tor Grobstok og Marthe Hårstad har fått fleire titals truslar etter at dei tok seg inn i grisefjøs og dokumenterte kritikkverdige forhold. Foto: Bård Siem / NRK

Dokumenterte forhold i 65 grisefjøs

NRK møtte Grobstok og Hårstad i Sogn og Fjordane tingrett i Førde for eit par veker sidan.

Bilete og videosnuttar dei hadde tatt var sentrale bevis i ei rettssak mot to grisebønder i Nordfjord.

Grobstok forstår at det kan vere provoserande for bøndene at uvedkomande tek seg inn i fjøsen deira, men fortel at dei ikkje hadde noko val.

– Dette var einaste måten å avdekke forholda. Truslar om vald og drap er uansett uakseptabelt, seier Grobstok.

SMERTEFULLT: Denne grisen med infisert halesår vart avbilda i ein fjøs i Sogn og Fjordane i juni 2018. Biletet som vart teke av Nettverk for dyrs frihet var ein del av bevismaterialet i rettssaka. Foto: Tor Grobstok / Nettverk for dyrs fridom

Blir truga med «grisebank»

Meldingane er hovudsakleg lagde ut på «Venner av norsk landbruk» si side på Facebook. Men også Facebooksidene til avisene Nationen og Bondebladet har vore brukt.

Hadde nokon bryte seg inn i fjøest mitt så hadde dei krabba ut att. Namgjeven mann

På Nationen sine sider vart følgjande meldingar publisert:

«Trist visst folk blir skutt, men visst de ber om det er det greit».

«Ikke bare låse døra, men legge ut selvskudd, så pakket får en velfortjent velkomst» i fjøset.

Håper noen av disse selvutnevnte ekspertene blir oppdaget ei natt og grisebanket».

På Bondebladet sine sider sto følgjande å lese:

«Viss noen skulle bli bryte seg ulovleg inn på gårdsbrukene her i mitt område, vil aksjonistene bli møtt med væpnet motstand».

«Her kan noen bli skutt og miste livet».

Nettverk for dyrs frihet dokumenterte kritikkverdige forhold i 65 norske grisefjøs. Foto: Nettverk for dyrs frihet

Nationen og Bondebladet beklagar

– Truslar og sjikane er ikkje akseptabelt. Meldingane NRK viser til bryt med retningsliner for bruk av Nationen sine kommentarfelt, skriv ansvarleg redaktør Irene Halvorsen i Nationen i ein e-post til NRK.

Ho fortel at sakene om avsløringar i norske grisefjøs førte til mange kommentarar, og at dei gjekk gjennom og fjerna innhald som braut med retningslinene.

Også ansvarleg redaktør Iver Gamme i Bondebladet tek sjølvkritikk.

– Dersom vi hadde vore klar over at desse meldingane då dei vart publiserte, ville dei aldri vorte godkjente. Vi beklagar det som har skjedd.

Sjefredaktør Irene Halvorsen i Nationen beklagar at truande og sjikanerande meldingar mot Nettverk for dyrs frihet vart lagde ut. Foto: Mariann Tvete / Mariann Tvete

Tillitsvalt: – Det blir det siste dei gjer

Leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Sogn og Fjordane, Hanne Bjerkvik, er blant dei som er melde til politiet.

I meldingar på sosiale medium uttrykte ho at ho var «eitrande forbanna» og la ut følgjande:

Bjerkvik fortel at det var ei spissformulering som var meint som ei åtvaring mot å ta seg inn i ukjente fjøs fordi det kan vere farleg.

– Då kan ein risikere både dyreliv og sitt eige liv. Det var ikkje meint som ein trussel, seier ho.

– Forstår du at det kan bli oppfatta som ein trussel?

– Eigentleg ikkje. Om du les med feil intensjonar, så kan det meste bli ein trussel, seier ho.

– Angrar du på at du la ut meldinga?

– Det veit eg ikkje. I etterpåklokskapens lys ville eg ha omformulert det. Eg ville sagt det same, men med andre ord.

Bjerkvik legg til at ho ikkje var klar over at ho var meld til politiet før NRK tok kontakt, og at ho så langt ikkje har vorte kontakta av politiet.

Også leiarar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, påpeikar at det er uakseptabelt av nokon å opptre truande.

Men ho støttar den tillitsvalde.

– Eg oppfattar likevel at det som vår tillitsvalde skriv, er meir ei åtvaring om at det er farleg å gå inn i fjøs med dyr med horn, enn ein trussel, seier ho.

Leiaren i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff, støttar den tillitsvalde som er meldt til politiet for å ha kome med truslar mot Nettverk for dyrs frihet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Tor Grobstok i Nettverk for dyrs frihet håpar dei som har kome med truslar blir dømde.

– Ikkje minst av omsyn til alle dei som vil engasjere seg for dyrevelferd, men som blir skremde fordi dei blir truga med drap og vald, seier han.