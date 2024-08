Trur på siger til Brann i Kasakhstan

Ein liten gjeng med Brann-supporterar har tatt den lange flyreisa til Kasakhstan for å sjå klubben spela europacup mot FC Astana.

Offisielt er det 23 Brann-supporterar som skal følgja kampen, blant anna Trym Andresen, Cato Bergesen og Sander Bergesen.

Dei fekk fly og overnatting til ein grei pris, og seier dei ikkje kunne la sjansen gå ifrå seg.

– Vi er spente, og gler oss grådig til denne kampen. Det blir gøy. Vi trur Brann går vidare, seier bergensarane til NRK.

– Kva seier det om kjærleiken til Brann at de reiser over ein tredel av jordkloden for å sjå dei?

– Det seier litt om at vi er glad i Brann og eventyrlystne.

Etter kampen blir det nokre dagar med moglegheiter til å oppleva byen som turistar, blant anna å smaka både hestekjøt og hestemjølk, fortel dei.

– Dette er ei oppleving som vi sikkert aldri får igjen.