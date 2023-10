Trur på full siger for Førdefjorden

I dag er siste dag i Oslo tingrett i rettssaka der Naturvernforbundet i tospann med Natur og Ungdom har saksøkt staten «for å redde Førdefjorden». I sluttinnlegget sitt i Oslo tingrett sa advokaten til miljøorganisasjonane, Amund Noss, at løyva Nordic Mining har fått til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldige. Han argumenterte for at vedtaka bryt med vassforskrifta, vassrammedirektivet til EU og mineralavfallsdirektivet. Leiar i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, meiner dei både har jusen, fornufta og naturen på si side.