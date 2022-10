Trur feilnavigering førte til dødsulykke ved Tysnes

Politiet antar at mannen som døyde i ei båtulykke utanfor Tysnes i Sunnhorland måndag har feilnavigert, slik at båten han styrte gjekk på land og mannen falt over bord.

– Det er vår hovudhypotese no. Mannen vart funnen utan redningsvest, seier politioverbetjent Anders Opsal i Vest politidistrikt.

Politet ventar no på obduksjonsrapporten som kan seie noko om dødsårsaka.

– Me skal også utføre nokre vitneavhøyr i dagane som kjem, fortel Opsal.