Trur dei veit kvar dødsbrannen i Stryn starta

Brannen i Olden i Nordfjord i førre veke, der ein mann i 70-åra omkom, starta i eit rom kjellaren i huset. Det seier Vidar Stavik, tenestestadsleiar i Stryn.

Ei kvinne og ein mann var i huset då det tok til å brenne natt til 16. mars. Mannen døydde av skadane han fekk. Kvinna er framleis på sjukehus og har det etter forholda bra, fortel Stavik.

Huset fekk store skader i brannen. Politiet har gjort undersøkingar i huset og jobbar no vidare med å finne ut kva brannårsaka er. – Vi veit at brannen starta i eit rom i kjellaren. Men akkurat kvar brannen starta er for tidleg å seie noko om, seier Stavik.

Han seier dei har sikra ein del restar etter elektriske installasjonar, men at dei også etterforskar andre moglegheiter. Mellom anna var det ein eldstad i kjellaren som politiet vil sjå nærmare på.