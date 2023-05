Trur dei veit årsaka til dødsulykke i Sunnfjord

Politiet begynner å danne seg eit bilde av kva som skjedde då ein personbil og ein lastebil kolliderte ved Moskog mellom Førde og Vassenden førre helg. Føraren av personbilen, ei kvinne i 40-åra, omkom i trafikkulykka. Per no kan det sjå ut til at personbilen kom over i motsett køyrefelt. Årsaka til at ulukka skjedde, er det for tidleg å seie noko om, opplyser Oda Thorstad i politiet.