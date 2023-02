Trur arbeidsløysa vil stiga med 10 prosent i Vestland

I januar var 6157 personar heilt arbeidsledige i Vestland, melder Nav. I løpet av 2023 trur dei dette talet vil stiga med om lag 10 prosent.

– Det er venta at den største auken vil kome i dei bynære regionane. Det skuldast for ein stor del at arbeidsstyrken veks utan at sysselsetjinga klarar å halde tritt. Arbeidsløysa i fylket vil likevel vere lågare enn før pandemien, skriv direktør Anne Kverneland Bogsnes (biletet) i Nav Vestland i pressemeldinga.