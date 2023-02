Truleg ikkje personskade etter trafikkulukke

Det er truleg ikkje personskade etter ei trafikkulukke ved Damsgårdstunnelen i Bergen, opplyser Vest politidistrikt. Ulukka skal ha skjedd etter at ein bil med hengar mista last i vegbana. Ein bil stogga for dette, men dei to andre bilane som kom bak rakk ikkje å stogge. Damsgårdstunnelen og Nygårdstunnelen er stengt i vestgåande retning.