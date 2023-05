Trugar med å stengja biogassfabrikk på Stord

Statsforvaltaren i Vestland trugar med å stengja Renevo sin biogassfabrikk på Stord. Dette skriv Sunnhordland. Årsaka er mellom lukt frå anlegget utover utsleppsløyvet, manglande internkontroll, og at dei har teke i mot avfall som ikkje er i tråd med løyvet. No har dei frist til 14. juni med å svara Statsforvaltaren, som nyleg var på tilsyn. Tidlegare dagleg leiar Jan Kåre Pedersen har no selt seg ut, og vil ikkje lenger kommentera saka til avisa. Ny dagleg leiar Eilif Stange i Renevo seier dei tek tilbakemeldingane på alvor, og at dei vil rydda opp.