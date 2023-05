Truga med gasspistol

Politiet fekk melding om at ein person i Bergen sentrum skal ha bli truga med ein pistolliknande gjenstand i ei leilegheit klokka 01.00 natt til søndag. Politiet kom etter kvart i kontakt med mistenkte, ein mann i 20-åra. Det viste seg at han hadde ein gasspistol. Han er no teken inn i varetekt, ingen har fått påført skader.