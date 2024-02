Truga med å slakte og brenne kona si

Ein mann i 50- åra er dømt til fengsel i 75 dagar på vilkår med ei prøvetid på to år etter at han ei rekkje gonger truga med å drepe si dåverande kone.

Mannen truga mellom anna med at han skulle slakte og brenne henne. Trugslane kom over fleire år og borna til paret var vitne til fleire av hendingane. Nordfjordmannen blei også dømt for å ha brote besøksforbodet han hadde mot kvinna.

Nordfjordingen er også dømt for å ha køyrd bil utan gyldig førarkort. Mannen må betale oppreisingserstatning på 20. 000 kroner til kvinna, men får fengsel på vilkår. Årsaka er at saka har blitt noko gamal, lang saksbehandlingstid og at han tilstod trugslane, skriv Sogn og Fjordane tingrett.