Truga med å drepe politifolk- må i fengsel

Ein sunnfjording i 40- åra er dømt til fengsel i 12 månader etter fleire lovbrot. Han må også betale 8692 kroner i erstatning. Mannen blei dømd for fleire trugslar mot ei kvinne som jobba i det offentlege helsevesenet.

Sunnfjordingen hadde truga kvinna tidlegare, og prøvde å presse henne til å trekke politimeldinga. tilbake. Mannen er også dømt for trugslar mot fleire politifolk, skadeverk på ein matvarebutikk, steling av mat, knusing av fleire vindauge, og for å ha køyrd elsparkesykkel i rusa tilstand.