Trude Storheim gir seg som sjef for Vossa Jazz

Trude Storheim har delt på si private Facebookside at ho gir seg som leiar for Vossa Jazz. Storheim har vore sjef for festivalen sidan 2007, men har hatt permisjon for å jobbe som kommunalsjef for kultur og fritid på Voss. – Det er ei tid for alt. No er dagen komen for mi avgjerd om å slutta som sjef for Vossa Jazz, skriv Storheim. Vikariatet som Storheim har gått i, går ut i august, og då har ho prosjekt på gang, men er også open for nye utfordringar, seier ho til NRK.