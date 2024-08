Trudde dei fekk bil og mobil – skal ha blitt svindla for nær 60.000 kr

Ein sunnfjording i slutten av 40- åra er tiltalt for å ha svindla sju personar for totalt 57.766 kroner.

Han skal ha fått to personar til å betale han høvesvis 15.000 kr og 16.766 kroner i forskotsbetaling for to bilar. Men ifølge tiltalen fekk dei fornærma aldri nokon bil.

Sunnfjordingen skal også ha svindla fem andre som betalte pengar for mobiltelefonar dei aldri fekk. To av dei fekk berre eit Playstation-spel eller ein knust telefon, ifølge tiltalen.