Trua med store dagbøter for lakselus

Mattilsynet sende nyleg varsel om dagbøter på nesten 240 000 kroner til Lerøy Sjøtroll i Fitjar, på grunn av for store mengder lakselus i anlegget. Selskapet har meldt tilbake at lusetalet no har kome under grensa, og at overskridinga dei to siste vekene i juli skuldast høg temperatur i sjøen. Mattilsynet bekreftar at det likevel ikkje blir aktuelt med dagbøter.