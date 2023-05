Trommeslagarar leiar an i cupfinalemarsjen

Fleire tusen raudkledde har frå tidleg laurdag føremiddag vore samla på St. Hanshaugen i Oslo. Klokka 13.13 starta prosesjonen med Brann-supportarar på vegen mot Ullevaal stadion. I front går eit titals slagerar frå dei ulike buekorpsa i Bergen by. – Eg blir nesten på gråten her. Alle dei ulike kreftene i Bergen trekker no i same retning for Brann. Eg har ikkje opplevd det i mi tid, seier Harald Harung, som koordinerer «Brannslagerne» som går fremst i finaleprosesjonen.