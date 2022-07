Trolltunga får turistpris

Trolltunga i Ullensvang har fått Travelers’ Choice-prisen frå Tripadvisor, som er ein internasjonal reisenettstad og -app. Prisen inneber at reisande meiner at attraksjonen er blant dei 10 prosent beste i verda. – Dette er ei oppmuntrande anerkjenning, seier dagleg leiar i Trolltunga AS, Åse Marie Evjen.