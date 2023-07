Troldhaugtunnelen åpnet igjen

Nødetatene rykket ut til Troldhaugtunnelen i Bergen etter melding om en kjedekollisjon med fem biler involvert.

Ifølge BT skal sjåføren ha fått et illebefinnende og truffet et autovern på utsiden av tunnelen. Det skal altså ikke ha vært andre biler involvert. Fører blir fraktet til legevakt for nærmere sjekk.

Dette skal ha skjedd rett utenfor tunnelen, i sørgående retning. Tunnelen er åpnet igjen.