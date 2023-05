Trøbbel med eksamenssystem

Visma InSchool har omfattande driftsproblem fredag føremiddag.

«Vi er kjent med utfordringer med å logge seg inn i Visma InSchool. Vi arbeider intensivt med å løse denne feilen», skriv Visma på nettsidene deira.

Over 270.000 elevar skal opp til eksamen på ungdomsskular og i vidaregåande skule i vår, skriv VG. I dag er den store trekkdagen for å vite kva fag ein skal ha eksamen i.

Utan tilgang til systemet veit verken elevar eller lærarar kven som har blitt trekt i kva.

Det har enno ikkje lukkast NRK i å kome i kontakt med leverandøren Visma.

Klokka 10.01 skriv Visma at tilsette no har tilgang, men at elevar ikkje kan logge seg inn.