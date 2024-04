Trøbbel i trafikken ved på fleire fjellovergangar

Det er problem i trafikken på fleire fjellovergangar i Sør-Noreg.



RV. 13 over Vikafjellet er det stengt etter eit mindre snøskred i natt. Kl. 10 melder vegtrafikksentralen om at dei ventar geolog på staden for å vurdera vidare rasfare. Ei ny vurdering vil vera klar kl. 12.



Det er kolonnekøyring på Haukelifjell, Hardangervidda og Aurland-Hol.