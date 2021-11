Trenden snur: No får norske kvinner fleire barn

Det samla fruktbarheitstalet (SFT) i Noreg ligg an til å auke for første gong sidan 2009. Det viser nye tal frå SSB.

– Vi er rimeleg sikre, seier demograf Ane Tømmerås i SSB.

I 2020 var fruktbarheitstalet 1,48 barn per kvinne, som er det lågaste SSB har målt nokon gong. Talet for 2021 kjem først i mars, men alt no konstaterer SSB at trenden er snudd.

– Sjølv om fruktbarheita er høgare til nå i 2021 enn ho var i 2020, så er det verdt å merke seg at ho framleis er låg i eit historisk perspektiv, presiserer Tømmerås.

Vidare er mange av tendensane dei same som før. Snittalderen ved fyrste fødsel fortset å krype oppover. Og det har ikkje vore endringar i såkalla paritet, altså kor stor del av barna som kjem til verda som er mors første, andre eller tredje barn.

Nedgangen i fruktbarheita er ikkje eit særnorsk fenomen. Også Sverige og Finland har opplevd ein klar fruktbarheitsnedgang dei siste åra, medan utviklinga i Danmark har vore meir varierande.

I perspektivmeldinga, der regjeringa «spår» framtida, regner dei med at fruktbarheitstala skal krype opp til 1,7 frå 2040.

Foto: SSB

– Distrikts-Noreg blir ein gamleheim

Ved inngangen til 2019 brukte statsminister Erna Solberg deler av nyttårstalen til å oppfordre nordmenn til å få fleire barn.

– Samfunnet vårt går rundt fordi arbeidsføre sørger for dei eldre. Dei neste tiåra får vi problem med denne modellen. Vi må legge godt til rette for å få barn i studietida og tidleg i karrieren, sa ho.

Bakgrunnen var tala som i fjor vart systematisert i ein stor rapport om folketalsutviklinga, lagt fram av Victor Norman og Demografiutvalet.

Ho viste at berre to yrkesaktive personar vil stå bak kvar pensjonist i 2060 – mot fire i dag,

Demografiutvalet konkluderte: Distrikts-Noreg er i ferd med å bli ein gamleheim.

Men det var unntak. To stader utanfor dei store bysentera som skilte seg ut.

Eitt unntak var Alta. Det andre var Sogndal.

Ved forskingsinstituttet Ruralis har dei funne at Sogndal har nokre grunnleggande trekk som kan forklare oppturen.

Visst er bygda leiken, har eldsjeler og den gode fotballhistoria. Men det er noko meir.

Det eine er at dei har ein høgskule som er relevant for næringslivet. I tillegg er dei offensive og «image-medvitne», meiner forskarane ved Ruralis.

HAR TILFLYTTING: Sogndal er ei av få bygder der pilene peiker oppover. Foto: Håvard Nesbø / Haavard_Nesboe

Ein plass på veg opp

– Det er ei god kjensle å bu på ein plass som er på ein generell opptur, seier Arve Uglum, redaktør i Sogn Avis.

For er det noko som er viktig for alle kommunar, om det er i Oslo eller Sogndal, så er det å ha innbyggjarar som får barn. Eller som nokre kallar det: kvinner med «høg marknadsverdi».

– Det høyrest forferdeleg ut at du skal lokke unge kvinner hit for å jobbe, så er det livmora deira vi er ute etter, seier Uglum.

– Men skal du få ta i livmora må du stimulere hjernen, og det har vi klart her.

Fødte, hovedtall Levendefødte 2018 2017 2008 I alt 55.120 56.633 60.497 Gutter 28.430 29.173 31.136 Jenter 26.690 27.460 29.361 Samlet fruktbarhetstall Kvinner 1.56 1.62 1.96 Menn 1.41 1.46 1.74 Fødealder, første barn Mor 29.5 29.3 28.1 Far 31.8 31.7 30.9 Mors samlivsstatus Gift 23.359 24.274 26.762 Samboer 25.205 25.167 25.280 Enslig 6556 7192 8455 Kilde: Statistisk sentralbyrå