Trekkjer seg som lokallagsleiar

Daniel Prestø-Økland trekkjer seg frå vervet som leiar i Bergen MDG etter å ha blitt vraka under eit nominasjonsmøte i helga, skriv Bergens Tidende. Han seier til avisa at møtet blei eit stort nederlag for han som lokallagsleiar og for den breiare lina i partiet som han representerte.