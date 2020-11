– Dette er ein stor dag for meg og dei andre offera i saka. No er det ikkje lenger nokon tvil om at vi har blitt trudd, seier eit av offera til NRK.

Sunnfjordkvinna, som no er 26 år gamal, blei valdteken og utnytta på det grovaste av den vaksne mannen frå ho var 11 til ho var 16.

1. oktober i år blei mannen frå Innlandet dømt til fengsel og til å betale fleire millionar i erstatning til fem overgrepsoffer.

Først nekta han all skuld og anka heile dommen.

Ville ha skulddeling

No har 51-åringen trekt anken og må dermed sone 12 år i fengsel for valdtekter og grove overgrep.

Frå 2004 til 2018 utnytta han tilliten til dei unge jentene og barna.

I retten meinte han at det eine offeret, ei kvinne frå Sunnfjord, måtte ta på seg deler av skulda for det som skjedde då ho var mindreårig.

Dette skapte sterke reaksjonar frå dommarane, aktor og bistandsadvokaten.

Forsvararen stadfestar

I dag kom nyheita om at mannen droppar anken, både på skuldspørsmålet og på straffutmålinga.

– Det er korrekt at han etter ein gjennomgang av dommen har kome til at han no trekker anken, seier mannen sin forsvarar, Ivar Hauge.

Kvinna frå Sunnfjord, som no er 26 år gamal, er svært glad for at den dømde no trekker anken og at dommen blir ståande.