Trekker seg som styreleiar

Reidar Sandal trekker seg som styreleiar i Nynorsk kultursentrum og går på dagen.

Det går fram av eit skriv til Kultur- og likestillingsdepartementet, måndag ettermiddag.

– Eg vil ikkje gå inn på nøyaktig kva som ligg i dette, for det er ikkje nokon av partane tent med, men grunnen til at eg trekker meg er at det har oppstått ein del spenningar i styret, og at desse har oppstått den aller seinaste tida, seier Sandal til Firda.