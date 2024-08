Trekker seg som sportssjef i Brann

Aleksander Olsen forlater stillingen som sportssjef for Branns kvinnelag etter ett og et halvt år i jobben. Det skriver Brann på sine nettsider. Olsen blir assistenttrener for Vålerengas kvinnelag fra 1. september.

Aleksander Olsen ønsker å vende tilbake til trenerrollen, og muligheten til å bo hjemme på heltid med familien på Østlandet.