Treffer ikkje Vestland like hardt

Stormen som er venta fredag ettermiddag og kveld treffer ikkje like mykje som venta av Vestland fylke.

Grensa for det oransje varselet for kraftige vindkast har flytta seg lenger sør, men inkluderer framleis Bømlo. Her kan vindkasta kome opp i 40 meter i sekundet.

Også grensa for gult varsel har flytta seg lenger sør.

Oransje varsel for Rogaland og Agder er uendra.