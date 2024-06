Tre voksne siktet for overgrep mot mindreårig jente

Tre menn ble pågrepet tirsdag, ifølge BA, som først omtalte saken. Overgrepet skal ha skjedd i Bergen mandag kveld.

– De er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, sier politiadvokat Nina Skipevåg Andreassen til NRK.

Den fornærmede i saken er en jente, og overgrepet skal ha skjedd i fellesskap, skriver Bergensavisen.

De siktede er i 30- og 40-årene, og ble pågrepet i bergensområdet.

Politiadvokaten sier til NRK at det var vitner som så dem sammen med jenta, og oppfattet det som så mistenkelig at de varslet politiet.

– Først ble to av dem pågrepet, og opplysninger som kom frem i avhør førte til at den tredje ble pågrepet, sier hun.

De siktede ble løslatt onsdag, etter at politiet har avhørt dem og sikret spor. Politiet ser ikke at det er fare for gjentakelse.

Jenta som skal ha blitt utsatt for overgrep er torsdag formiddag fortsatt ikke avhørt. Ifølge politiet er dette fordi det tar tid å gjennomføre et såkalt tilrettelagt avhør, når flere forskjellige fagfolk skal være til stede.

På grunn av at avhøret ikke er gjennomført, er politiet tilbakeholden med detaljer om hendelsen.

Ivar Abrahamsen forsvarer en av de tre siktede.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, sier Abrahamsen til NRK.

NRK retter: NRK skrev først at de tre er siktet for voldtekt av mindreårig jente. Det rette er at de er siktet for seksuell omgang med mindreårig jente. Rettelse gjort 10.57.